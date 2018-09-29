إستمرار المعارك للقضاء على داعش في شرق سوريا

أخبار الآن | شرق الفرات - سوريا (حسام الأحبابي)‏

واصلت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من قوات التحالف الدولي عملياتها ‏العسكرية ضد تنظيم داعش في آخر معاقله عند ضفاف نهر الفرات الشرقية , ‏حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات بين هذه القوات ‏ومسلحي التنظيم.

في وقت إستمر فيه الهجوم على آخر جيب لداعش‎ ‎في المنطقة الصحراوية ‏المتداخلة حدودياً في شرق سوريا مع العراق , ضيقت قوات سوريا ‏الديموقراطية الخناق على داعش وحصرت إنتشاره في بلدتين في منطقة شرق ‏الفرات.‏

هذا وإندلعت إشتبكت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي مع ‏مسلحي داعش على محاور عدة شرقي ريف دير الزور , وتركزت المعارك في ‏محيط وأطراف بلدات السوسة وهجين والشجلة , بالتزامن مع غارات جوية ‏نفذها التحالف الدولي وإستهدفت مواقع التنظيم في هذه المناطق.‏

في هذه الاثناء قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلايا داعش إغتالت ‏مسلحين إثنين من قوات سوريا الديمقراطية في إحدى قرى ريف دير الزور ‏الشرقي , حيث تم العثور على ثلاث جثث في بادية دير الزور.‏

على صعيد ميداني آخر, قالت قوات النظام السوري إنها أوقعت قتلى في صفوف ‏داعش بينهم قناصون , و ذلك خلال تقدمِها في منطقة تلول الصفا آخر معاقل ‏التنظيم في عمق بادية محافظة السويداء الشرقية.‏

يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأميركي بشأن سوريا جيمس جيفري أن القوات ‏الأميركية ستبقى في مواقعها بالأراضي السورية حتى هزيمة تنظيم داعش , ‏وشدد على ضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا , عاداً أن الوجود ‏الإيراني سيعيد داعش والقاعدة الى المنطقة.‏

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