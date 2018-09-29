إستمرار المعارك للقضاء على داعش في شرق سوريا
أخبار الآن | شرق الفرات - سوريا (حسام الأحبابي)
واصلت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من قوات التحالف الدولي عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في آخر معاقله عند ضفاف نهر الفرات الشرقية , حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات بين هذه القوات ومسلحي التنظيم.
في وقت إستمر فيه الهجوم على آخر جيب لداعش في المنطقة الصحراوية المتداخلة حدودياً في شرق سوريا مع العراق , ضيقت قوات سوريا الديموقراطية الخناق على داعش وحصرت إنتشاره في بلدتين في منطقة شرق الفرات.
هذا وإندلعت إشتبكت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي مع مسلحي داعش على محاور عدة شرقي ريف دير الزور , وتركزت المعارك في محيط وأطراف بلدات السوسة وهجين والشجلة , بالتزامن مع غارات جوية نفذها التحالف الدولي وإستهدفت مواقع التنظيم في هذه المناطق.
في هذه الاثناء قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلايا داعش إغتالت مسلحين إثنين من قوات سوريا الديمقراطية في إحدى قرى ريف دير الزور الشرقي , حيث تم العثور على ثلاث جثث في بادية دير الزور.
على صعيد ميداني آخر, قالت قوات النظام السوري إنها أوقعت قتلى في صفوف داعش بينهم قناصون , و ذلك خلال تقدمِها في منطقة تلول الصفا آخر معاقل التنظيم في عمق بادية محافظة السويداء الشرقية.
يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأميركي بشأن سوريا جيمس جيفري أن القوات الأميركية ستبقى في مواقعها بالأراضي السورية حتى هزيمة تنظيم داعش , وشدد على ضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا , عاداً أن الوجود الإيراني سيعيد داعش والقاعدة الى المنطقة.
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