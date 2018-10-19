مصر تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمر رئيسُ الوزراء المصري مصطفى مدبولي المحافظين برفع حالة الطوارئ في جميعِ المحافظات، ومراجعةِ الاستعداداتِ لمواجهة السيول والأمطار، بحسب مواقع إخبارية محلية. من جهتها، أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفعَ درجة الاستعداد القصوى والتنسيقِ مع مختلفِ الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان، "في إطار الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والسيول، والتدابير التي تجريها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات وكل الجهات المعنية للتعامل مع أية مستجدات خاصة بالأمطار والسيول وتفعيل لجان المرور على ممرات السيول، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول للعام الحالي 2018-2019".

وأكد المدبولي خلال اجتماع يوم الخميس، ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين مختلف الجهات، لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الموقف وتفادي الآثار السلبية للسيول.

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