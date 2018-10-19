تدريبات سعودية - مصرية لمواجهة الإرهاب

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اختُتمت فعاليات التدريب السعودي المصري المشترك (تبوك -4) والذي نفذته القوات المسلحة السعودية والمصرية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، وبمشاركة مراقبين من عُمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصرى، إن المرحلة الختامية للتدريب تضمنت قيام القوات بتنفيذ عمليةٍ مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من الإرهابيين، وكذلك لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتنفيذ رمايات مشتركة بالذخيرة الحية.

وبدأت المرحلة -وفق ما ذكر المتحدث العسكري -بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع الجوي، وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية، كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام.

كشف المتحدث العسكري مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وأيضا الدقة في إصابة الأهداف وتدميرها، والسرعة بتنفيذ المهام القتالية في الوقت والمكان المحددين باستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة، بما يعكس التقارب بالمفاهيم والعقائد العسكرية لكل من مصر والسعودية.

من جانبه، نقل اللواء الركن أحمد عبد الله المقرن، نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية، تحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقوات المشاركة في التدريب، مشيداً بالجهد المبذول والمستوى المتميز وقدرتهم على تنفيذ المهام القتالية المطلوبة نهاراً وليلاً بدقة وكفاءة عالية.

وأكد أن التدريب (تبوك -4) يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها تدريبات تبوك السابقة في تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

مصدر الصورة: العربية

اقرأ أيضا:

الأردن يجري محادثات مع سوريا بشان فتح معبر نصيب الحدودي

أين يريد قاسم سليماني أن يصل؟