الأردن يجري محادثات مع سوريا بشان فتح معبر نصيب الحدودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرت سوريا والأردن أول محادثات فنية لفتح معبر نصيب الحدودى المغلق منذ 2015 ، وبحسب مصادر أردنية رسمية، ستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة.

من جهتها ، قالت وزارة النقل في حكومة النظام السوري إنها أنهت جميع الإجراءات اللازمة لحركة النقل والشحن بين المعابر السورية ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ويجري الحديث مؤخرًا عن فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، بعد سيطرة النظام السوري على محافظة درعا، إذ عقدت اجتماعات بين الطرفين لبحث ذلك.

وأثار فتح المعبر جدلًا بين الجانبين السوري والأردني من أجل فتحه أمام حركة الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري.

إذ اشترط وزير النقل السوري، علي حمود، أن يتقدم الأردن بطلب رسمي لفتح معبر نصيب، فيما رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده هي من تنتظر طلبًا رسميًا من النظام السوري لفتح المعبر.

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