اليونيسف تقلص البرامج الدراسية للسوريين في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، أنها مضطرة إلى تقليص العديد من البرامج التعليمية المخصصة للأطفال السوريين في الأردن.

وذكرت اليوم المنظمة في مدينة كولونيا الألمانية، أن نحو 60 ألف طفل سيتضررون من هذا التقليص ، وأوضحت أن الفجوة المالية لهذه البرامج تبلغ نحو ثمانِ مليون و ستمائة ألف دولار، مضيفة أن التقليص سيجرى تطبيقه على المواد التعليمية والزي المدرسي والنقل.

وقد تضطر المنظمة أيضاً إلى إغلاق نحو 100 مركز معني بالأطفال والمراهقين، تدعمها اليونيسف.

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وبحسب البيانات، تم تسجيل 126 ألف طفل سوري في مدراس بالأردن في العام الدراسي السابق، إلا أن 40% من الأطفال السوريين لم يذهبوا إلى المدارس حتى قبل خطط التقليص.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا، كريستيان شنايدر: "نخشى أن يتسرب المزيد من الأطفال اللاجئين في الأردن من المدارس، ومن أن يُزج بالمزيد منهم إلى عمالة الأطفال أو الزواج المبكر".

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