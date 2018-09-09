أشغال شاقة بحق متهمين بالإرهاب في الأردن
أخبار الآن | عمان - الأردن - (وكالات)
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية ، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة على عدد من المتهمين بمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف أفرادا من المخابرات العامة الأردنية وسلاح الجو.
المحكمة أصدرت على 3 متهمين أحكاما مشددة بالسجن 15 عاما بتهم المؤامرة ، وحيازة أسلحة وذخائر والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما حكمت على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 5 أعوام، بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي.
وأصدرت المحكمة حكما ببراءة أحد المتهمين، وحكما بالأشغال المؤقتة على متهمين اثنين أحدهما 3 أشهر، والآخر 6 أشهر لحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص قانوني.
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