السعودية تقصر العمل على مواطنيها في 12 مهنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أصدرت وزارة ُ العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، قرارا وزاريا يقضى بعملِ السعوديين والسعوديات فقط، في منافذِ البيع لـ 12 مهنة بالمملكة، وفق ماذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار الذي سيبدأ تطبيقه بداية العام الهجري المقبل، إلى تمكينِ المواطنينَ والمواطنات من فرصِ العمل، ورفعِ معدلاتِ مشاركتِهم في القطاع الخاص.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل قوله، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.

كما تشمل تلك الأنشطة منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية، ومحلات الحلويات.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

ووفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8 في المئة.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

وقال أبا الخيل إن الوزارة ستطبق بحق الجهات المخالفة "عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة" على المواطنين السعوديين.

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