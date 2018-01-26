مشجعة هلالية تخطف الأنظار بسبب عيونها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أثارت صورة تم تداولها على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" لفتاة منقبة حضرت كمشجعة في مدرجات فريق الهلال ضجة كبيرة.

ونالت صاحبة الصورة شهرة كبيرة بين الجماهير حيث تداولت صورتها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل مؤكدين أن الفتاة ذات عيون بجمال من نوع خاص.

ومن جانبها قامت الفتاة بإنشاء حساب على موقع تبادل الصور العالمي إنستجرام باسم “أم عيون” وحظيت بأعداد كبيرة من المتابعين في فترة وجيزة حيث انهالت التعليقات على صورتها بعضهم أكد أن جمال عينيها ساحرتين فيما عبر آخرون عن دهشتهم من تلك الضجة حول صورة رأوها طبيعية وأن تلك الضجة التي أحدثتها الصورة مفتعلة مثيرة انتقادات واسعة حيث أكد مغردون أنها لم تقدم انجازًا علميً أو حققت أي شىء هادف حتى تحظى بهذه الشهرة.

وفي نفس السياق قالت الفتاة الملقبة بأم عيون عبر حسابها في انستقرام أنها ستظهر في مداخلة مع قناة العربية للتحدث حول ما أثارته صورتها من ضجة.

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