بالفيديو: سيدة تغلق الطريق بعد تعطل مركبتها بأحد شوارع حائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر امرأة مسنة تقود سيارة في أحد شوارع قرية القاعد بمنطقة حائل.

وتظهر المرأة في المقطع وقد ترجلت من السيارة؛ لوجود زحام وتوقف سيارة أمامها، لتعود بعدها وتستقل سيارتها وهي من نوع “تويوتا” على ما يبدو، فور انتهاء الزحام المروري.

وقال متابعون إن المرأة المسنة هي سبب تعطيل حركة المرور، في حين أكد آخرين أن المقطع يبين أنها لم تتسبب في هذا ولكن كان هناك زحام مروري.

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