السعودية تدين اعتراض قطر طائرتين مدنيتين إماراتيتين

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

دانت المملكة العربية السعودية اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين.وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ادانة المملكة العربية

السعودية لاعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة، وذلك حسب ما جاء في بيان الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية."واعتبر المصدر أن "هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة

الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدا على أن الرحلتين "اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة

والمتعارف عليها دوليا

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