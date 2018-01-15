مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية ثانية

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - (وام)

قالت وكالة الأنباء الإماراتية وام، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية ثانية كانت في طريقها إلى المنامة.

ونقلت وام عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قولها إنه خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة اعترضت مقاتلات قطرية الطائرة المدنية الإماراتية أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.

و ابلغت الهيئة العامة للطيران المدني بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والإتفاقيات الدولية.

وتعد الهيئة العامة للطيران المدني هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية.. وتدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

وأكدت "رفض دولة الإمارات هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة #الطيران المدني".

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