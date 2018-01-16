البحرين: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتراض قطر للطائرتين



أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الدولية تجاه الواقعة الخطيرة لاعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين.وقالت الهيئة إنها سترفع تقريرا مفصلا إلى منظمة الطيران

المدني الدولي الإيكاو حول تفاصيل الواقعة.وأضافت أن اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين المدنيتين حتم على مراقبي الحركة الجوية في البحرين التدخل الفوري للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.وأوردت وكالة الأنباء البحرينية

أنه صدر عن هيئة شؤون الطيران المدني تقريرا عن "حدوث واقعة صباح هذا اليوم الموافق 15 يناير 2018 جاء فيه، أنه فى تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي

لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة

ومستوفية كافة الاشتراطات."وأضافت الهيئة "اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية

بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية."وكانت الطائرتان الإماراتيان تقلان 277 راكبا من جنسيات مختلفة، أثناء حادثتي الاعتراض.وقد أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران

المدني الإماراتي سيف السويدي إلى أن الجانب القطري لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية، ولم يتم إصدار أي إنذار بعد الاستخدام، مما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني

من الجانب القطري وتهديدا وتخويفا في سابقة خطيرة.وأضاف أن المقاتلات القطرية اقتربت بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أي إنذار، وأكد أن "الطائرتين وصلتا بسلام إلى البحرين وعادتا إلى الإمارات".

وأكد السويدي أن الإمارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني، الواقعة بمثابة خرق خطير

للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية فيما تدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

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