أكثر من 5000 طبيب في مسيرة احتجاجية جديدة بالجزائر

أخبار الآن | الجزائر - (أ ف ب)

خرجَ المئاتُ من الأطباء الذينَ يواصلونَ الدراسة في الاختصاص في مسيرةٍ جديدة بالجزائر شاركَ فيها نحوَ 5000 طبيب ، بعد شهرينِ من الإضرابِ عن العملِ للمطالبةِ بإلغاءِ الخدمةِ المدنية المفروضة عليهم للعملِ في المناطقِ البعيدة بعد اتمامِ الدراسة.

وأظهرت صور تم بثها عبرَ مواقعِ التواصل الاجتماعي تجمعا كبيرا للأطباءِ في مستشفى وهران الجامعي غرب الجزائر، قبلَ ان يتحولَ الى مسيرةٍ نحوَ مقرِ الولاية بوسطِ المدينة.



ودعت التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين الى تنظيم احتجاج الثلاثاء في وهران.



وفي 3 كانون الثاني/يناير صعد الاطباء احتجاجهم بمحاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية الا ان الشرطة منعتهم بالقوة، ما اسفر عن اصابة 20 طبيبا بجروح، بحسب تنسيقية الاطباء المقيمين الجزائريين.



والاحد نظم الاطباء تجمعا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الاكبر في العاصمة، شارك فيه حوالي 500 شخص من اطباء مقيمين وطلاب في الطب، بينما بلغ عددهم الالف في قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة) حيث شارك الاطباء المقيمون ومعهم اطباء مختصون وصيادلة واطباء اسنان في مسيرة انطلقت من المستشفى الجامعي ابن باديس نحو وسط المدينة.



ويبلغ عدد الاطباء المقيمين حوالي 13000 سبق لهم اكمال الدراسة في الطب العام لمدة سبع سنوات وهم يحضرون للاختصاص لمدة تصل الى خمس ست سنوات بحسب الاختصاص.



ومن ابرز مطالب الأطباء المقيمين "الغاء الخدمة المدنية" التي تفرضها الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم من اجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد اطباء مختصون، من سنتين الى اربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات الحكومية او الخاصة.



وبحسب التنسيقية فان "نظام الخدمة المدنية اثبت فشله" لعدم "توفر وسائل العمل" في المناطق النائية.



وبعد الخدمة المدنية تفرض على الاطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عام واحد، ويطلب الأطباء الغاؤها.



واستثنت وزارة الدفاع الاطباء من الاعفاء من اداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الاخرى.



واعتبرت التنسيقية هذا الاجراء "مخالفا للدستور لانه لا يساوي بين الجزائريين".



ودعا وزير الصحة مختار حسبلاوي الاطباء الى الحوار "لايجاد حلول مناسبة لمطالبهم"، لكنه اعتبر ان "الخدمة المدنية اكثر من ضرورية. فهي تضمن التغطية الصحية في مختلف التخصصات".



ووعد الوزير في تصريح صحافي ب "تكييف الخدمة المدنية وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني الى جانب توفير كل الاجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى".

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