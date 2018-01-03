"تونس" إستقطبت أكثر من 7 ملايين سائح في 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتمتع "تونس".. البلد المطل على المتوسط بمرافق ومناطق سياحية جميلة وخلابة جدا، تجعل منها هدفا ومقصدا للزيارة والسياحة من كل العالم ومن أوروبا على وجه الخصوص نظرا لعامل القرب.. لا سيما أن الشواطئ الطويلة في البلاد، إضافة إلى المتاحف، والأماكن الأثرية والمقاهي ذات الطابع الفرنسي والتونسي التي تروي للزائر حكاية تونس وتاريخها القديم حيث تعتبر عامل جذب حقيقي.. لكل عشاق السياحة.

في هذا الخضم، ذكرت وزارة السياحة التونسية، في بيان لها، الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، أن هناك انتعاشة كبيرة بعد زيارة أكثر من 570 ألف سائح فرنسي، بزيادة تقدر بـ46% مقارنة بالعام 2016، إضافة إلى زيارة 515 ألف سائح روسي، و 182 ألف سائح ألماني، وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، في الوقت الذي سجلت في السياحة الصينية الوافدة على تونس نموا بقرابة 19 ألف سائح..

ونظرا لقرب الجزائر من تونس، يتوافد عدد كبير من السياح الجزائريين على المدن التونسية في الاجازات والأعياد وحتى في عطلة نهاية الأسبوع، حيث فاق عدد السياح المليونين ونصف المليون بحسب وزارة السياحة التونسية نظرا لتمتع هذا البلد بمؤهلات سياحية رائعة جدا تجعلها جديرة بالزيارة.

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