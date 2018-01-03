خبراء يمنيون: أدلة تثبت دعم ايران للحوثيين بالصواريخ

أخبار الآن | عدن - اليمن - خاص

كثيرة هي الادلة التي تثبت الدعم الايراني للحوثيين في اليمن بالسلاح والمال, حتى وصل الامر الى الدعم بالصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي باتجاه الاراضي السعودية .. نحن في أخبار الان قمنا بسلسلة وثائقيات تبين وتوضح هذا الدور وهذا الدعم المقدم من الحرس الثوري الايراني للحوثيين.

كما توجهنا الى شرائح الشعب اليمني من مدنيين وخبراء عسكريين الذين اكدوا الى وجود ادلة كثيرة على ان مصدر هذه الصواريخ الباليستية هي ايران.



عندما انقلب الحوثيون على السلطة في 21 سبتمبر 2014 استولو على اسلحة الجيش اليمني بما فيها الصواريخ؛ الا ان الصواريخ التي تم اطلاقها للرياض لم يكن يملكها الجيش سابقا، حيث ان صاروخي سكود وتوشكا لايتعدى مداهما 350 كم بيمنا ماتم اطلاقه مؤخرا فيتعدى مداه 1000كم وهذا يدل ان هذه الصواريخ إيرانية تم تزويد الحوثيين بها من قبل إيران



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