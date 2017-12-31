قوات الشرعية تسيطر على منطقة اليتمة في "الجوف" باليمن

أخبار الآن |الجوف - اليمن ( وكالات)



قالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية تسيطر على منطقةِ اليتمة بمحافظةِ الجوف في مسعى لقطعِ خطوطِ الإمداد لميليشياتِ الحوثي الإيرانية، وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تسيطرُ على منطقةِ اليتمة من أجلِ قطعِ خطوطِ الإمداد لميليشياتِ الحوثي الإيرانية بينَ الجوف وصعدة، وسيطرت قوات الجيش اليمني على منطقة اليتمة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، خلفت عددا من القتلى و الجرحى.



وتسعى القوات الحكومية من خلال السيطرة عليها إلى التوغل في المديريات الشرقية للجوف، وقطع كل خطوط الإمداد للحوثيين بين صعدة والجوف، هذا وقتل نحو 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في اشتباكات مع قوات الشرعية بمحافظة البيضاء جنوبي اليمن، خلال الساعات الماضية، فيما قتل 25 عنصرا من هذه الميليشيات خلال غارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي البلاد، وفق ما قالت مصادر يمنية السبت.

وقالت المصادر إن خمسة من المتمردين بينهم القيادي الميداني الملقب بـ "أبو هاشم" أصيبوا في المواجهات التي تمكنت القوات الشرعية فيها من السيطرة على مناطق عقبة مالح وحذية وحجلان بمديرية ناطع بالبيضاء، كما أسرت قوات الشرعية خلال هذه المواجهات 11 متمردا بينهم القيادي الميداني الملقب بـ"أبو مرتضى".

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية معاركها ضد الميليشيات، إذ اقتربت من الطريق الرئيسي الرابط بين البيضاء ومحافظة ذمار المجاورة.



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