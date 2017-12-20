واشنطن: صاروخ الحوثي على الرياض يحمل بصمات إيران

أخبارالآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه العاصمة السعودية الرياض "يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران.

وأضافت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، أن الصواريخ التي تتجه للسعودية مصدرها إيران، وثمة أدلة عديدة تُثبت تورط إيران بتهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين.

وأوضحت أن إيران ستزيد من التوترات الإقليمية، داعية إلى التحرك لوقف تنامي قدرات إيران الصاروخية. وشددت على ضرورة منع عملية إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت صاروخا باليستيا ودمرته، جنوب الرياض.

وقال التحالف إن الصاروخ أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مناطق سكنية في الرياض، مما يُعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني

المزيد:

الدفاع الجوي السعودي يتعرض صاروخا حوثيا جنوبي الرياض