اليمن: الجيش يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في الجوف

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)



تمكنَ الجيشُ الوطني اليمني اليوم الأحد، من تحريرِ مواقع جديدة من قبضةِ الحوثيين في محافظةِ الجوف شمالَ شرقِ صنعاء. وقالت مصادر عسكرية، إن رجالَ الجيش تمكنوا من تحريرِ المجمع الحكومي، وسوقِ اليتمة في مديرية خَب، والشعف بعد معارك عنيفة بين الطرفين.



وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، لم يتضح عددهم، في حين أصيب ثلاثة أفراد من رجال الجيش. وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين "وسط تقدم رجال الجيش باتجاه منطقة العقبه شمال الجوف". وحسب المصادر، استعادت قوات الجيش عدداً من الآليات العسكرية، ومخزن أسلحة في جبل الوعر، كانت في قبضة ميليشيات الحوثي.

وكانت قوات الجيش قد بدأت الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف القريبة من الحدود السعودية، لتحرير ما تبقى من المديرية من قبضة ميليشيا الحوثي، وتمكنت خلالها تحرير عدة مواقع استراتيجة

فيما تستعد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة من التحالف العربي لمعركة تحرير الحديدة من الميليشيات الحوثية، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير كامل التراب اليمني من الحوثيين .

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش اليمني، العقيد عبده مجلي، إن تحرير الحديدة يعتبر قاصمة الظهر للحوثيين لأهميتها الاقتصادية والعسكرية، مؤكداً أن تحرير المحافظة سيمنع تهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية للميليشيات الحوثية ومنع تهريب الصواريخ التي تصل عن طريق البحر إلى المليشيات الحوثية، وقطع اليد الإيرانية التي استغلت خلال فترات ماضية عن طريق الميناء البحري.

وحثّ هادي في اتصال هاتفي مع قائد المقاومة في جبهة تهامة أمس الخميس، "الشعب اليمني إلى مواجهة الميليشيا الكهنوتية والعمل على تخليص الحديدة واليمن بشكل عام من هذا السرطان الإمامي"، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.

وأطلع بدورة قائد المقاومة، الرئيس اليمني، على آخر المستجدات والتحركات والانتصارات التي تقدمها قوات المقاومة في مواجهة الميليشيا الانقلابية، مؤكداً أن الروح المعنوية مرتفعة لدى أبناء الجيش الوطني ومقاومة تهامة وأن ميليشيات الحوثي الانقلابية في انهيار".

وقال مجلي إن تحرير الحديدة هو بوابة كبرى لتحرير المحويت وريمة وذمار وحجة وهي مناطق لم يسبق للجيش الوطني دخولها، لافتاً إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية تتقدم بشكل كبير في اتجاه تحرير المحافظة، مشيراً إلى أن هناك طرقات كثيرة سيتم فتح جبهات متعددة منها لتحرير المواقع التي تقبع تحت سيطرة الانقلابيين.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني في ظل تقدمها في الحديدة أصابت عناصر الانقلاب وقياداتهم بمخاوف وذعر كبير من المصير الحتمي الذي ينتظرهم، مشدداً على أن معركة الحديدة هي معركة فاصلة.

ميدانياً، قال وكيل أول محافظ محافظة الحديدة وليد القديمي إن مديريات حيس والتحيتا والجراحي هي الآن تحت نيران الجيش الوطني والمقاومة، فيما تم تحرير الخوخة بالكامل وكذلك معسكر أبو موسى الأشعري وميناء المحيمة العسكري الذي كانت تستخدمه المليشيات لتهريب الأسلحة، كما أن المقاومة وصلت من الاتجاه الساحلي إلى منطقة القطابا.

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