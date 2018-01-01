العراق: قتل العشرات من داعش جنوب الموصل على يد الجيش

أخبار الآن | بغداد - العراق

أعلن مصدرٌ في قيادةِ عملياتِ نينوى مقتلَ 60 من تنظيمِ داعش جنوبَ الموصل 400 كلم شمال بغداد. وقال المصدر إن "قوةً مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية المحلية والحشدِ الشعبي اقتحمت الجزيرة الوسطية التي تربطُ بين قريتي الشميسات والبو سيف في الساحلِ الأيسر جنوبي الموصل والتي كانت تضمُ نحوَ 100 من افراد داعش مع أسلحتهم وبدأت خطة مداهمة الجزيرة حيث قتل 60 داعشياً واعتقال العشرات منهم وهروب عدد قليل منهم باتجاة منطقة يارمجا الشرقية".

وأشار إلى أن "البحث مازال جارياً عن الهاربين حتى هذه الساعة، علماً أن الدواعش كانوا يعتزمون شن هجوم موسع يستهدف الموصل من جهتي الشرق والجنوب لكن العملية تمت بدحر التنظيم الإرهابي على الفور"

وقال رئيسُ الوزراء العراقي، حيدر العبادي، سابقا إن الفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب هم من تسببوا بدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق، مشددا على عدم السماح مرة أخرى للفاسدين بسرقة أموال الشعب العراقي بحجة تقديم الخدمات.

وأضاف العبادي أن القوات العراقية ستستمر في ملاحقة الإرهابيين في كل مكان حتى يتم القضاء عليهم في جميع أوكارهم، كما دعا رئيس الوزراء العراقي، المواطنين إلى توحيد أصواتهم في الانتخابات ضد الفاسدين.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي جاء نتيجة اتحاد قوات الحشد الشعبي مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والعشائر وقوات البيشمركة الكردية لتحرير مدينة الموصل. وقال العبادي، إن من مصلحة دول العالم أن تدعم الدولة العراقية، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرات خارجية لدعم البلاد.

وفي سياق آخر، قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق : "لقد أجرينا دراسات ميدانية وواقعية حول أضرار البنية التحتية في المناطق التي تعرضت للتدمير باحتلال داعش لها ووجدنا أن تكلفة الأضرار التي تكبدتها هذه المناطق تبلغ 90 تريليون دينار عراقي".

وأضاف العلاق: "إنه لا يمكن إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم ما لم يتم إعمار تلك المدن"، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت نصف النازحين بعد إعادة تأهيل مناطقهم.

وأشار إلى أن مؤتمر الكويت لإعمار العراق يهدف إلى دعم استقرار المناطق المحررة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للقيام بهذه المهمة التي يتحملها الجميع. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد حدد 12 فبراير/شباط المقبل موعدا لاستضافة الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش في العراق.

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