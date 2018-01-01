البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

أخبار الآن | المنامة - البحرين - (أ ف ب)

دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها إلى عدم السفر "نهائيا وتحت أي ظرف" إلى إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن منذ أيام.

وقالت الخارجية في بيان، الاثنين، إنها "تدعو جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

وتابع البيان: "وتطلب من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فورا، مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".

ودخلت موجة الاحتجاجات التي تعصف بايران يومها الخامس، بعد ان اتسعت رقعة المظاهرات في كافة المحافظات ووصلت إلى مدن الجنوب واقليم كردستان في الشمال

واقر الاعلام الايراني بموت 10 أشخاص في احتجاجات يوم الاحد ليكون اجمالي عدد المقتلوين في الايام الماضية 12 بحسب الاحصاءات الرسمية

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعد أيام من التظاهرات والاضطرابات الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009.



وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. مشددا على ان ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. ,وانه حان زمن التغيير".



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