ايران تطالب مواطنيها عدم المشاركة في التظاهرات

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)

طلب وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي من المواطنين عدم المشاركة في التظاهرات المندلعة في عشرات مدن البلاد في اعتراف ضمني باتساع رقعة الاحتجاجات.

يذكر ان مسؤولا في الأمن الإيراني اعلن اعتقال 52 متظاهرا في شوارع مشهد وحدها في حين اندلعت اشتبكات في مواقع المظاهرات خلال محاولة الشرطة وقوات الباسيج تفريق المتظاهرين

انطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من مظاهرات الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر جموع المتظاهرين، وهي تسير في شارع " انقلاب" وسط العاصمة، ويهتف المحتجون بشعارات: "أيها الإيراني الغيور.. الدعم.. الدعم ".

وكانت السلطات الإيرانية قد سيرت صباح السبت مسيرات مؤيدة للنظام في العديد من المدن الإيرانية في ذكرى مظاهرات مماثلة نظمتها السلطات في 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 2009 ضد الانتفاضة الخضراء المناهضة للنظام، والتي قمعت بعنف دموي.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر امتداد الاحتجاجات إلى مدينة شهركرد، وسط إيران، التي شهدت صدامات مع الشرطة، ومدينة كرمانشاه غربا، حيث ألقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين.

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