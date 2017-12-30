احتجاجات إيران تتسع في أرجاء البلاد وتكسر الصمت الرسمي

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)

أصبحت إيران على سطح صفيح ساخن بعدما اتسع نطاق المظاهرات الشعبية الغاضبة ضد تدهور الوضع المعيشي في مناطق واسعة من البلاد ونزل عشرات آلاف من المتظاهرين إلى ميادين المدن الكبرى، مرددين هتافات تندد بسياسات النظام.

مواجهات عنيفة شهدتها بعض المدن بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدما لجأت الاخيرة إلى العنف في تفريق المتظاهرين للحيلولة دون اتساعها.

وانضمت مدن قم، وأصفهان، وكرمانشاه، وشيراز، وهمدان، إلى المظاهرات وفق مقاطع تناقلها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مسؤول في الأمن الإيراني اعلن عن اعتقال 52 متظاهرا إثر إندلاع مظاهرات في شوارع مشهد.

الأمن الإيراني حذر من اندلاع مظاهرات في العاصمة طهران بعد أن دعا لها بعض النشطاء.

وشهدت العاصمة طهران إجراءات أمنية مشددة، وتمركز قوات الأمن منذ أول ساعات الصباح في الطرق المؤدية إلى مناطق دعا ناشطو المجتمع المدني للتجمع فيها.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12% بحسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدّرون أن تكون أعلى في الواقع.

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