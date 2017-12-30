مظاهرات في مدن إيرانية عدة تطالب بوقف التدخل الخارجي

أخبار الآن | رشت - ايران

تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ يومين في إيران لتشمل معظم المناطق الايرانية وصولا إلى العاصمة طهران.

اذ شهت خاصة في مدينة رشت، شمال البلاد، اعتصامات ليلية، حمل فيها المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام تطالب بوقف تدخل بلادهم في دول المنكقة وغيرها من الشعارات التي مثل التنديد بسياسات حكومة روحاني حول ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ومنذ بداية الاحتجاجات بدأت السلطات الإيرانية بمواجهتها أمنيا، كما في انتفاضة 2009 حيث اعتقلت العشرات في مدينة مشهد التي انطلقت منها الاحتجاجات وانهال عناصر الأمن بضرب المتظاهرين في بعض المناطق ورش جموع المتظاهرين بخراطيم المياه.

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