قرقاش: الاحتجاجات في إيران فرصة للمراجعة العاقلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ان الاحتجاجات في مدينة مشهد والمدن الايرانية الأخرى فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على ما وصفها بمغامرات طهران العربية.

جاء ذلك، في تغريدة على صفحته الشخصية اليوم، حيث قال ايضا إن "مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا إستعداء العالم العربي".

وتشهد مدن إيرانية انتفاضة شعبية ضد النظام الإيراني بسبب الأوضاع المعيشية للسكان. وردد المتظاهرون هتافات غاضبة دعت الحكومة إلى التركيز على الوضعِ الإقتصادي في البلاد، بدلا من الإنشغال في التدخل بشؤون دولٍ أخرى.

كما أطلق المتظاهرون هتافات تتهم السلطات بإستغلال الدين لإذلال الشعب. وأشارت تقارير إلى خروج مظاهرات مماثلة احتجاجا على ارتفاع السلع الأساسية والخدمات الحكومية في مدينتي نيسابور وكاشمر شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة ايسنا عن محمدرحيم نورزيان محافظ مشهد قوله إن «التجمعات غير قانونية»، مضيفا أن قوات الأمن تعاملت بهدوء مع المتظاهرين.

وافادت تقارير أولية، بأن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين في "مشهد" واستخدت الغاز المسيل للدموع، والمياه الساخنة لتفريق جموع المتظاهرين.

إقرأ أيضاً