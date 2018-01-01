المظاهرات الإيرانية تدخل يومها الخامس وعدد الضحايا يرتفع

أخبار الآن | طهران - ايران - (وكالات)

دخلت موجة الاحتجاجات التي تعصف بايران يومها الخامس، بعد أن اتسعت رقعة المظاهرات في كافة المحافظات ووصلت إلى مدن الجنوب واقليم كردستان في الشمال.

إذ خرج أهالي طهران في مظاهرات موحدة مع سائر المحافظات الإيرانية وهتف المحتجون بشعاراتهم المطالبة بالاصلاح وإسقاط المرشد إلا أن الشرطة أطلقت على المحتجين الغاز المسيل للدموع.



وأقر الاعلام الايراني بموت 10 أشخاص في احتجاجات يوم الاحد ليكون إجمالي عدد المقتولين في الايام الماضية 12 بحسب الاحصاءات الرسمية.



من جانبه حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين بأن الشعب "سيرد على من وصفهم بمثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" الذين يتظاهرون منذ أيام في أنحاء إيران.



وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر حكومي قوله إن جهات أمنية عليا قررت تقييد استخدام تطبيقات "تلغرام" و"انستغرام" في إيران.



فيما عاد الرئيس الامريكية دونالد ترامب إلى تويتر معتبرا أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعد أيام من التظاهرات والاضطرابات الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية في عام 2009.



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