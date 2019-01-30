ضغوط العمل قد تسبب السمنة لدى النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حذرت دراسة سويدية من زيادة احتمالية تعرض النساء اللواتي يعملن في وظائف تتطلب العمل تحت الضغط والتوتر, لزيادة الوزن. وأوضحت ان الشعور بالإرهاق في العمل يتسبب بتوليد الإحباط لدى النساء، ما يجعلهن يلجأن للإفراط في الطعام أو اختيار أطعمة غير صحية.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3800 شخص أن النساء اللواتي يكافحن في التعامل مع أعباء العمل أو يشعرن بأن لديهن سيطرة محدودة على وظائفهن أكثر عرضة لاكتساب الوزن خلال 10 إلى عشرين سنة، فيما لم يظهر الرجال نفس القابلية لزيادة الوزن.

كما يحث الإجهاد على إطلاق هرمون الكورتيزول، الذي يساعد على توضع الدهون حول الحجاب الحاجز في منطقة الخصر.

وتقول الباحثة في طب المجتمع والصحة العامة التي قادت الدراسة صوفيا كلينغبر إن النساء أكثر تأثراً من الرجال لأنهن في كثير من الأحيان يتحملن مسؤولية الأعمال التي تقع على عاتقهن داخل وخارج المنزل، وهو ما يجعل إيجاد وقت لممارسة الرياضة أو اتباع حمية غذائية صحية أمرا صعبا للغاية.

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