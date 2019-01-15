النظام الغذائي المتوسطي الأفضل لعام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صوّت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو الأفضل لعام 2019، بحسب ما ورد في التقرير الإخباري العالمي في الولايات المتحدة الأميركية.



كثيرة هي الأبحاث والدراسات، التي تدل على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، لما له من أهمية في الحفاظ على صحة الجسم، والوقاية من العديد من الأمراض.

وبحسب ماورد في التقرير الإخباري العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية فقد صوّت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو الأفضل لعام 2019، بوصفه نظاماً فعالاً، وذا تكلفة معقولة ويسهل الالتزام به.

حيث يعتمد النظام الغذائي المتوسطي على مأكولات تشمل البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك والفول، والدهون الصحية، والحبوب الكاملة، والكثير من الأطعمة النباتية، مثل الفواكه، والخضروات، والبقوليات.

ويمكن للمهتمين بتجربة النظام الغذائي المتوسطي تناول المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً من المعكرونة العادية، و تناول بعض الحبوب الكاملة الأخرى، مثل الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، أو الكينوا، وغيرها من الحبوب.

كما يوصي هذا النظام الغذائي بتناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع.

ويوصي أيضاً باستخدام التوابل والأعشاب بدلاً من الصلصات ذات السعرات الحرارية العالية والملح.

ولهذا لا يزال النظام الغذائي المتوسطي من بين أفضل الأنظمة الغذائية على الرغم من أنه أحد أقدمها على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يختار فيها التقرير الإخباري العالمي في الولايات المتحدة الأميركية النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط كأفضل نظام غذائي للعام.

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