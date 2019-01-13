دراسة: مواليد الصيف يواجهون مخاطر ضعف البصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

اشارت دراسة طبية حديثة إلى نتائج تتعلق بوجود ارتباط بين الولادة في الصيف وبين مخاطر الإصابة بمشكلات في البصر عندما يكبر هؤلاء الأطفال الذين أبصروا الحياة خلال هذا الفصل.



كما وجدت الدراسة التي نشر نتائجها موقع «ويب أم دي»، أن إنفاق ساعات طويلة على مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية من قبل أولئك المولودين صيفاً، يجعل قدراتهم الإبصارية أيضاً أكثر عرضة من غيرهم على التأثر سلباً عند إستخدام تلك الاجهزة

ورصدت الدراسة الطبية التي أجريت في العاصمة البريطانية لندن ارتفاعاً على مستوى العالم في مشكلات وأمراض قصر النظر التي يعاني منها الناس، وهو ربما يكون مرتبطاً بالاستخدام المفرط للهواتف النقالة والحواسيب اللوحية والشاشات المختلفة.

وأوصى مدير الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة الدكتور كريستوفر هاموند، وهو باحث وأستاذ جامعي في «كنجز كوليج لندن»، أوصى بأن يتم استخدام الأجهزة الإلكترونية من قبل الجميع باعتدال، سواء كانوا مولودين خلال الصيف أو في أوقات أخرى من العام.

وبحسب الدراسة فإن الاستخدام المعتدل لهذه الأجهزة يبدو أكثر أهمية بالنسبة للأطفال المولودين خلال فصل الصيف من غيرهم، وذلك بسبب كونهم أكثر عرضة للإصابة بضعف النظر من غيرهم.

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