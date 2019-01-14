3 أطعمة تكافح الأرق وتساعد على نوم أفضل.. ما هي؟

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق المزعجة، الأمر الذي يدفعهم إلى تناول الأدوية المحفزة على النوم، أو ممارسة اليوغا والامتناع عن الهواتف الذكية قبل موعد النوم.

ولكن ما يجب معرفته هو أنّ هناك بعض الأطعمة التي تدخل الشخص في نوم هانئ، فما هي؟

قبل كل شيء، يجب الانتباه إلى أنّ الوجبة في المساء يجب أن تكون خفيفة، وهذا الأمر مهم جداً. ومن الضروري أن تكون هذه الأطعمة من تلك التي تتضمن مادة الميلاتونين التي تساعد على النوم بشكلٍ أسرع.

الجوز

يحتوي الجوز على مستويات عالية من الميلاتونين والتريبتوفان، الأمر الذي يساعد على الاسترخاء والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

الكرز الحامض

أكدت دراسة أن قدحين من عصير الكرز يطيلان النوم لـ 84 دقيقة، وبالتالي التخلص من مشكلة الأرق.

الكيوي

تشير بعض الدراسات إلى أن "الكيوي يسرّع الخلود للنوم بمعدل 35%".

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