9 طرق للحصول على "ابتسامة هوليوود" بمكونات منزلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كثيرون يحلمون بأسنان صحية وجمياة ، لكن قلة من الناس يجرؤون على تجربة التبييض الكيميائي.

يقدم موقع "Bright Side" العديد من الطرق التي يمكنك القيام بها في المنزل والتي لن تضر بصحة أسنانك أو تسبب لك أي ضرر على الإطلاق. بالطبع ، هذه الحيل ليست بديلا عن الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان. ولكن إذا اتبعت هذه النصائح على أساس منتظم سترى أسنانك تومض أمام من يراك، في حين أن لثتك ستصبح أكثر صحة.

والطرق هي كالآتي:

1- صلصة الكركم

اخلط ملعقة صغيرة من الكركم بنفس كمية زيت جوز الهند وقطرة من زيت النعناع. استخدم هذا المزيج كما تفعل مع معجون الأسنان الاعتيادي - سوف يعتني بالمينا الخاص بك ، ويبيض أسنانك، بإلإضافة الى نفس منعش.

2- زيت شجرة الشاي

إمزج 5 قطرات من زيت شجرة الشاي غير الممدد أو المضاف في نصف كوب من الماء وتمضمض به يوميًا بعد تنظيف أسنانك، ستلاحظ ظهور النتائج في غضون أسبوعين فقط. لجعل التأثير أكثر إثارة للدهشة، نظّف أسنانك بشكل إضافي بقطرة من الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع ، ولكن ليس أكثر.

3- معجون الفراولة

خذ فراولة طازجة، واسحقها بملعقة. إمزجها مع ملح البحر بعد طحنه بشكل ناعم، وضع المعجون الناتج على الفرشاة، وقم بتدليك أسنانك بخفة لبضع دقائق. ثم اشطف الفم جيدا. لحماية المينا، افعل ذلك أكثر من مرة كل أسبوعين.

4- زيت جوز الهند

ضع بعض الزيت على أسنانك قبل تنظيفها بالفرشاة، واتركها لمدة 15-20 دقيقة، ثم قم باستخدام فرشاة أسنانك. كرر هذا مرتين أو ثلاث في الأسبوع.

5- معجون الفحم النشط

اخلط الفحم النباتي بالماء للحصول على قوام متماسك، ثم ضعه بعناية على أسنانك. اتركه لمدة دقيقتين، واشطف الفم جيدا. بعد ذلك استخدم فرشاة أسنانك بشكل اعتيادي. كرر هذا مرة أو مرتين في الأسبوع.

6- قشر الموز

قشور الموز تحتوي على مواد تعمل على إذابة طبقة الجير وتساعد في الحفاظ على اللون المثالي لأسنانك. افرك القشرة الداخلية بالأسنان من كلا الجانبين، وانتظر لمدة تتراوح بين 5 و 7 دقائق. ثم نظف أسنانك واشطف فمك. كرر ذلك كما تشاء.

7- غسول الفم بالليمون

هذا الغسول سوف يساعدك على تبييض أسنانك تدريجيا والحفاظ على أنفاس منعشة. أذب مقدارا واحدا من ملح البحر بـ 3 مقادير من عصير الليمون، وامزجهما معاً، ثم تمضمض بها واشطف فمك جيداً بعد تنظيف أسنانك. استخدم هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

تحذير: لا تستخدم غسول الفم هذا إذا كان لديك التهاب في فمك.

8- أوراق الريحان

أهرس أوراق الريحان الطازجة، واستخدمها بانتظام بدلاً من معجون الأسنان العادي لتبييض أسنانك وجعلها أكثر صحة. يمكنك أيضًا وضعه لمدة 5-10 دقائق قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة كالمعتاد.

9- الصبار

للحصول على ابتسامة هوليوود حقا، استخدم لب الصبار الطازج أو اشتر بعض الهلام الطبيعي المصنوع من هذا النبات. افرك أسنانك بالقليل منه، دلكها باستخدام فرشاة أسنان ثم اشطفها جيدًا. يمكنك القيام بذلك بعد كل تفريش، وبعد أسبوعين ستكون ابتسامتك مشرقة ومتألقة باللون الأبيض.

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مصدر الصور: موقع "brightside"