ما هي الأوقات المناسبة لشرب الشاي والقهوة في رمضان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( غرفة الاخبار )



يعاني الكثير من محبي الشاي والقهوة من قلة تناولهما في رمضان، مما يجعلهم يشربونها بكميات كبيرة وفي أي وقت بعد الإفطار، مما قد يتسبب لهم في مشكلات صحية، فما هي الأوقات المناسبة لشرب الشاي والقهوة في رمضان؟

يقول الاطباء إنه لا يفضلون تناول القهوة أو الشاي بعد الإفطار مباشرة، لأن نسبة الكافيين الموجودة بهم، تزيد من معدل السائل الحمضي بالمعدة، مما يسبب قرحة والتهابات في جدار المعدة.

ويفضل تناول القهوة أو الشاي من بعد الإفطار بساعة إلى ما قبل السحور بأربع ساعات، لأن تناولهما على السحور يجعل الجسم يفقد الكثير من الماء والمعادن، لأن مادة الكافيين مدرة للبول.

وينصح استشارو التغذية العلاجية، بتناول الشاي أو القهوة مرتين يوميًا وليس أكثر، وشرب كوبين من الماء بعد كل كوب قهوة أو شاي، لتعويض المياه، وعدم الشعور بالعطش في اليوم التالي.



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