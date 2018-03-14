جهاز حديث لتساقط الشعر وإعادة حيويته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

جهاز طبي يعالج مشاكل تساقط الشعر,ويعد تقنية جديده في مجال العناية بالشعر ، و تتميّز هذه التقنية بفاعليتها وسرعة ظهور النتائج، ويتميز هذا الجهاز بإنه يزيل السبب الرئيسي لتساقط الشعر وهوا هرمون الذكورة DHT

ألتقينا بأخصائية البشرة والشعر لينا فندي وأفادت بالتالي :

تساقط الشعر عادةً يكون نتيجة عوامل عديدة و تلعب الهرمونات الجنسية الذكرية DHTدور كبير في نقص حجم الشعرة، ويكون ذلك بشكل أكبر في تساقط الشعر عند الذكور والإناث .

فيلتصق هرمون DHT على بصيلا الشعر ويؤدي ذلك إلى نقص حجم الشعرة تدريجياً..

وأشارت الإخصائية لينا فندي إلى علاج حديث يعالج تساقط الشعر ومشاكلة

وهي :

عبارة عن عدة جلسات تتكون من 12 جلسة بمعدل جلسة كل إسبوع ومن الجلسات الأولى يخف كمية تساقط الشعر وفي الجلسات الأخيره يبدأ الشعر بالنمو بشكل صحي وقوي أكثر وهوا عبارة عن جهاز يقوم يقوم بعلاج الشعر بمرحلتين المرحلة الأولى وهي الديتوكس وتقوم هذه المرحلة بإزالة الهرمون المسبب لتساقط الشعر وهوا DHT و المتراكم على بصيلات الشعر عن طريق بموجات ألترا ساوند ويتم تمريره الجهاز على فرروة الرأس وكامل الشعر ومع تكرار الجلسات يختفي هرمون الذكورة DHT من بصيلات الشعر وفي المرحلة الثانية وتسمى ( الميزو ويف ) و تعتمد هذه المرحلة على تزويد فروة الرأس بالفيتامينات وإعادة تنشيط الدورة الدموية بالفروة وتكون عدد الجلسات تكون12 جلسة بمعدل كل إسبوع جلسة ومن الجلسات الأولى يخف كمية تساقط الشعر وفي الجلسات الأخيره يبدأ الشعر بالنمو بشكل صحي وقوي أكثر

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