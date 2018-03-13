العناية بصحة الفم والأسنان خلال فترة الحمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

تبتعدُ العديدُ من النساءِ عن زيارةِ طبيبِ الأسنانِ أثناءَ الحمل، لإعتقادهن أن علاجَ الأسنان قد يكونُ ضاراً بالجنين، ولكن العنايةَ بالأسنان خلالَ فترةِ الحمل، هو جزءٌ مهمٌ من الحفاظِ على صحةِ الحامل والطفل، حيث أن صحةَ الفمِ الجيدة أثناءَ الحمل، يقللُ من خطرِ الولادةِ المبكرة أو انخفاضِ وزنِ الطفل.

المختصة بالملف الصحي الزميلة عبير عبدالله، إلتقت بأخصائي علاج وتجميل الأسنان بالليزر الطبيب أحمد عامر ... نتابع اللقاء.

خلال فترة الحمل تتعرض المرأة للإصابة بأمراض اللثة؛ نتيجة التغيرات الهرمونية مما يجعل اللثة والوسط الفموي بشكل عام عرضة لتراكم البكتيريا والالتهابات، إضافة للقيء الذي يرافق أعراض الحمل، حيث يحتوي على أحماض تتلف الطبقة الخارجية للأسنان.



وتشير الدراسات الحديثة إلى أن ثمة علاقة متزايدة تربط بين أمراض اللثة والولادات السابقة لأوانها، الأمر الذي يستدعي المزيد من الاهتمام بهذا الجانب من صحة المرأة الحامل.

إلتقينا بأخصائي علاج وتجميل الأسنان بالليزر الطبيب أحمد عامر وأفادنا ببعض النصائح للمرأة، للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال فترة الحمل:

1. لا تنسي تنظيف لسانكِ، واعتمدي لهذه المهمة فرشاة الأسنان العادية بدلاً من أدوات التنظيف الخاصة باللسان التي يمكن أن تُصيبه بخدوش ونزيف.

2. لا تُبالغي في استعمال الفلوريد، حيث أنّ الحصول على كمية كافية من هذه المادة (سواء أفي معجون الأسنان أو غسول الفم) تقوّي الميناء وتُبعد عنها التسوس، في حين أنّ كمية زائدة منه تتسبب بظهور بقع بيضاء على واجهة الأسنان.

3. إحرصي على تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم حتى تقوّي أسنانكِ وتحافظ على صحتها من مشاكل الأسنان المزعجة والمؤلمة.

4. وحتى تكتمل خطوات عنايتكِ بصحة فمكِ وأسنانكِ، استعيني بالخيط لتنظيف أعلى أسنانك وجوانبها وفي ما بينها وخط اللثة.

6. تجنّبي تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر، حيث أنّ البكتريا الموجودة في الفم تُحلّل السكر وتحوّله إلى أحماض مُسيئة لصحة الأسنان.



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