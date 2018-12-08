دراسة: العزاب أكثر عرضة للأمراض القلبية والدماغية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أظهرت دراسة حديثة أن زواج الشخص ممن يحب سبب للوقاية من أمراض مميتة حيث توصل البحث إلى أن العزاب أكثر عرضة للإصابة بالأمراض كالسكتة القلبية والدماغية وغيرها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت الدراسة، التي أشرف عليها علماء من جامعة كيل البريطانية، أن هناك علاقة بين الزواج والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعود إلى الاستقرار المادي والدعم الاجتماعي الذي لم يحظ به العزاب.

وقام الباحثون بتحليل البيانات من 34 دراسة نُشرت بين عامي 1963، و2015، وشملت الدراسة أكثر من 2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 42 و77 عاماً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص المتزوجين، فإن أولئك الذين لم يتزوجوا مطلقاً أو المطلقين والأرامل أكثر عرضة للموت نتيجة السكتة الدماغية بنسبة 5%.

يذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تؤكد هذا الأمر، فسبق وكشفت دراسات سابقة أن العزاب والأرامل والمطلقين، أكثر عرضة لتصلب الأوعية الدموية بنسبة 42%.

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