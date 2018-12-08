نقص فيتامين "د" لدى الحوامل يعرض الأطفال للفصام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة أسترالية دنماركية إلى أن تناول مكملات فيتامين "د" في الحمل قد يقلل من خطر إصابة الأطفال بالفصام في مرحلة البلوغ.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن جامعتي آرهوس في الدنمارك وكوينزلاند في أستراليا أن الأشخاص الذين يولدون بمعدلات قليلة من فيتامين "د" يزيد احتمال إصابتهم بالفصام بنسبة ٤٤٪.

وأوضح العلماء أنه بما أن الجنين يعتمد على مخزون فيتامين "د" للأم، فإن النتائج توحي بأن ضمان وجود مستويات كافية من الفيتامين لدى النساء الحوامل قد يؤدي إلى وقاية الأطفال من بعض حالات الفصام.

وحلل فريق البحث تركيز فيتامين "د" في عينات الدم المأخوذة من المواليد الدنماركيين بين عامي ١٩٨١ و٢٠٠٠، وقارنوا عينات من مصابين بالمرض وآخرين لم يصابوا به، وذكروا أن دراستهم التي استندت إلى تحليل بيانات ٢٦٠٢ شخص تؤكد وجود ارتباط بين نقص فيتامين "د" في المولود وخطر الإصابة بانفصام الشخصية.

وأشاروا إلى أن الفصام يرتبط بعدد من العوامل الجينية والبيئية على حد سواء، إلا أن البحث يشير إلى أن نقص فيتامين "د" المرتبط بالولادة يمكن أن يشكل حوالي ٨٪ من حالات الفصام في الدنمارك وحدها.



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