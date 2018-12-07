تلوث الهواء يقتل نحو 1.24 مليون هندي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة بأن تلوث الهواء في الهند، تتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص في عام الفين وسبعة عشر. وذلك حسبما أفادت بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وأوضحت الدراسة التي أجراها خبراء من معاهد مختلفة في الهند، بأن اثني عشر ونصف في المئة من مجموع الوفيات في الهند كانت بسبب تلوّث الهواء.

ونوهت الدراسة إلى أن أكثر من واحد وخمسين في المئة من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن السّبعين. وذكرت الدراسة أن العاصمة الهندية نيودلهي، كانت الأكثر تعرضا للجسيمات الدقيقة المعروفة باسم "بي.إم 2.5" والتي يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

هذا بينت الدراسة التي جاء تمويلها من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والحكومة الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية؛ أن نحو 670 ألفا توفوا جراء تلوث الهواء بشكل عام، فيما توفي 480 ألفا بسبب تلوث الهواء في المنازل نتيجة استخدام وقود الطهي الصلب. يُذكرُ أن منظمة الصحة العالمية، قد قالت في وقت سابق من العام الجاري، إن الهند تضم 14 من أكثر المدن تلوثا في العالم.

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