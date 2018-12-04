كثير من المرضى يكذبون على الأطباء في حالتهم الصحية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قد يبالغ البعض عند زيارتهم للطبيب حيث كشفت دراسة حديثة أجرها فريق من الباحثون من جامعة ولاية أوتا الأمريكية كما تضمنت هذه الدراسة استطلاعين عبر الإنترنت شارك فيها مايقارب 2011 شخصا كان متوسط أعمارهم في منتصف الثلاثينيات أما عن الإستطلاع الثاني بلغ 2499 شخصاً وكان متوسط أعمارهم 61 عاماً.

كما أبانت الدراسة : "أن ما بين 60 إلى 80 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاعين لا يصارحون أطبائهم بكل المعلومات ذات الصلة بوضعهم الصحي، وأن نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى نساء شابات" وأشارت الدراسة إلى : أن جانب المبالغات التي يذكرها المرضى عن النظام الغذائي والنشاط البدني، تبين أن أكثر من ثلثهم لا يظهرون اعتراضهم أو نيتهم مخالفة توصيات الطبيب عندما يخبرهم بها" وذلك حسبما ذكر التقرير الذي نشرته مجلة "جاما" الطبية عن الدراسة.

كما أوضحت الدراسة أن الأطباء عادة ما يجدون صعوبة في تقدير حالة المريض ووصف الإجراءات السليمة إذا لم يعرف المعلومات الصحيحة، وأن المعلومات الوهمية من قبل المرضى يمكن أن تؤدي عدم اتباع المريض لتوصيات الأكل وجرعات الدواء وطريقة تناوله إلى مضاعفات تزيد الحالة الصحية تعقيداً.

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