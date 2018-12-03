هل فقدان الطفل لأسنانه الأولى يدل على مشاعر إيجابية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة سويسرية مؤخراً النقاب عن أن فقدان الطفل أسنانه الأولى غالباً ما يرتبط بمشاعر إيجابية مثل الفرح لشعوره بأنه انضم لعالم الكبار.

كما أوضحت الدراسة : "أن من بين 1300 ردة فعل للأطفال على فقدان أسنانهم الأولى كانت 80 بالمئة منها ردة فعل إيجابية و20 بالمئة سلبية موضحة الدراسة أن الزيارات السابقة لطبيب الأسنان ومستوى تعليم الأبوين يؤثران على الطريقة التي يتعامل بها الصغار مع فقدان الأسنان"

كما أشار الدكتور عبد العزيز الحكيم اختصاصي أمراض الفم والأسنان الى أن تجنب ربط صحة الأسنان بمشاعر سلبية لدى الطفل كالألم والخوف وغيرها يكون بالاهتمام المبكر بها أي منذ بداية ظهورها" .

شدد الحكيم لضمان سلامة أسنان الطفل بتشجيع الإرضاع وتجنب استخدام رضاعات الزجاج والاستعاضة عنها بكوب الحليب بعد عمر السنة وتنظيف أسنان ولثة الرضيع بقطعة قماش مبللة.

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