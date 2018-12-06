دراساتٌ تكشف أمراً خطيراً.. إحذروا تناول الأرز بشكلٍ يومي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون في سلسلة من الدراسات الجديدة أنّ "تناول كميات منتظمة من الأرز وهو أكبر مصدر غذائي للزرنيخ غير العضوي ، يمكن أن يؤدي إلى تراكم مواد كيميائية سامة في الجسم".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، فقد "حلل تشنغ تشو، من جامعة ولاية ميشيغان، جامعة إنديانا، ما تم إجراؤه من أبحاث على الزرنيخ في الأرز، ونظر إلى كمية هذه المادة التي يمكن أن تدخل إلى المعدة ويتم هضمها لتصل إلى الدم".

وبعد مراجعة 143 دراسة، وجد تشو أن ما بين 73 و88% من مادة الزرنيخ قابلة للانحلال والدخول في نظام الدوران لدى المستهلك، بحسب "ديلي ميل".

وقبل سنوات، أعلنت بعض التقارير الغذائية أن هذه المادة الغذائية الرئيسية يمكن أن تكون سامة، وحثت الآباء على تخفيف كمية الأرز التي يتم إطعامها لأطفالهم. وتشير الدراسات إلى أن "طهي الأرز بمزيد من الماء (نسبة 6: 1) يساعد على تقليل مستويات الزرنيخ، ويجب أن يتحول عشاق الأرز البني إلى الأبيض إذا كانوا يريدون خفض مستويات الزرنيخ".

كذلك، لفتت أبحاث أخرى إلى أنّ "لحم الشواء يحتوي على تركيزات عالية من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي مادة مسرطنة تشكل أضراراً على المدى البعيد الأجل"، وفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان".

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