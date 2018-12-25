للإقلاع عن التدخين.. خطوات بسيطة بفعالية كبيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبرُ التدخين من أكثر العادات سوءاً وضرراً على صحّة الإنسان، نظراً لما يحمله من أمراض عديدة. ولذلك، ينصح الأطباء المدخنين باتخاذ خطواتٍ جدّية لردّهم عن هذه الآفة غير الصحية.

وفي هذا الصدد، توضح ميشائيلا جوكه من المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن "بعض التدابير البسيطة تساعد في الإقلاع عن التدخين، منها إرجاء الرغبة في التدخين، وذلك بأخذ نفس عميق بمعدل 10 مرات، ثم الإلهاء بواسطة كرة مطاطية مثلاَ أو أقراص استحلاب بطعم النعناع".

ولفتت الخبيرة إلى "أهمية إبعاد كل الأدوات المتعلقة بالتدخين مثل الولاعة والمنفضة عن مجال الرؤية". أمّا عن التعلق الجسدي مثل التدخين فور الاستيقاظ من النوم صباحاً، فقد أشارت الخبيرة إلى أنّه "يمكن اللجوء إلى بدائل النيكوتين مثل اللاصقات، التي يتم وضعها على الجلد".

وعادةً ما يعمد الكثيرون إلى التدخين مع القهوة أو بعد تناول الطعام، الامر الذي توقفت عنده جوكه قائلةً: "يمكن استبدال هذه العادة بالمشي مثلاً بعد تناول الطعام أو التخلي عن شرب القهوة لبعض الوقت".

وختمت جوكه مؤكدةً على "أهمية المثابرة وعدم اليأس في حال الفشل في تحقيق الهدف، وتكرار محاولة الإقلاع عن التدخين أكثر من مرة، حتى يتحقق الهدف المنشود".

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