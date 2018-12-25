السمنة تهدّد الأطفال بـ"الإعاقة".. هذا ما كشفه الأطباء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال أنّ "السمنة تهدّد الأطفال بمرض خطير يؤدي إلى إعاقة دائمة". وأوضحت الرابطة أنّ "هذا المرض هو انزلاق رأس الفخد، ويستلزم الجراحة لمعالجته، إذ أنه يرفع خطر تشوه الفخد وانكساره".

ولفتت إلى أنّ "أعراض انزلاق رأس الفخذ تتمثل في العرج والآلام المبرحة في الورك والركبة، ويتم علاجه بواسطة التثبيت بالمسامير، كما يمكن اللجوء إلى تركيب ورك اصطناعي".

وكسبلٍ للوقاية من هذا المرض، فإنه ينبغي على الاطفال الذين يعانون من السمنة، إنقاص الوزن باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والابتعاد عن الوجبات السريعة والدهون، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية التي تنشط الجسم باستمرار.

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