ما علاقة أدوات جراحة الأعصاب بألزهايمر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت دراسة حديثة، من إمكانية أن ينتقل مرض الزهايمر إلى الإنسان من خلال بعض أدوات جراحة الأعصاب غير المعقمة وذلك أثناء إجراء العمليات الجراحية.

وشدد الباحثون على ضرورة تطهير أدوات جراحة الأعصاب بشكل دقيق كإجراء وقائي للحد من المخاطر المحتملة لنشر البروتين المحفز لمرض ألزهايمر.

وذلك خلال إجراء عمليات جراحية في الدماغ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشمل العلامات البيولوجية لمرض ألزهايمر تراكم لويحات لزجة وسامة في الدماغ، تسمى بروتين "أميلويد بيتا" والذي يظهر أثرها في سوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض، الذي يسبب فقدان الذاكرة ومشاكل عدة في الإدراك.

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