قشور الفاكهة .. 6 أسرار وفوائد لم تكن تعرفها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

في معظم الأوقات عندما نتناول الفاكهة ، نتخلص من القشور ولا نعيرها أي اهتمام ولكن في الحقيقة تحتوي قشور الفواكه أحيانا على مواد مفيدة للجسم. تعرفوا على أهمية القشور وكيفية الإستفادة منه في هذا المقال ..

1. ألياف

مصدر الصورة @DrAlkhodairy

قبل ان ترمي قشر الفواكه الحمضية(البرتقال واليوسفي والليمون والترنج)جرب أكل الطبقة النسيجية البيضاء تحت القشر الملون فهي عبارة عن ألياف صحيه ولها فوائد كثيرة في هضم الدهونلأنها تحتوي على مركبات مفيدة كالفلافونويد وبعض مضادات الاكسدة التي تساعد في تكسير الدهون وتخفيف السكر وتدعم الصحة

2. قشر البرتقال

يساعد قشر البرتقال على الوقاية من حساسية الأسنان كما يساعد على تبييض الأسنان ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

اثبتت الدراسات أن شم قشر البرتقال يحسن من مزاج الانسان بطريقة صحية و طبيعية

وفي المطبخ يمكنك بشر القليل من قشر الفاكهة مثل البرتقال على السلطة لإضفاء نكهة منعشة ومميزة لها

3. قشر الليمون

تناول قشر الليمون الحامض، يساعد على فقدان الوزن الزائد، ويحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تؤخر ظهور علامات التقدم في السن، ويخفف من امتصاص السكر في الدم مما يعتبر أمراً مفيداً لمرضى السكري، وتناوله يساعد أيضاً على إعطاء رونق مميز للبشرة

4. قشر الرمان

قشر الرمان يحتوي ضعف مضادات الأكسدة في الفواكه الأخرى

5. قشر الكيوي

تحتوي على الإنزيمات التي تزيل خلايا الجلد الميتة، وتستعمل القشرة بفركها على الجلد يومياً للحصول على بشرةٍ صحية ومُشرقة، وتتفوق قشرة الكيوي على اللب الأخضر بأنّها تحتوي على ثلاثة أضعاف المواد المضادة للأكسدة التي يحتويها اللب، فهذه المواد ضرورية جدا ضدّ الحساسية والالتهابات ومقاومة السرطان، كما تحارب البكتيريا والمكورات العنقودية القولونية التي تسبب التسمم الغذائي.



6. قشر التفاح

يُساهم في إزالة القشرة عن فروة الرأس، وذلك من خلال غسل الشعر بمنقوع قشر التفاح، و يضبط نسبة السكر في الدم، وبالتالي يقي من مرض السكري.



اقرأ أيضاً :

إليك قائمة بأفضل 23 نوع من حلويات هذا الكوكب (صور)

دراسة: اللحوم الحمراء قد تتسبب في الأزمات القلبية