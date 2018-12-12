دراسة: اللحوم الحمراء قد تتسبب في الأزمات القلبية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن بحثاً طبياً بات يحذر من تناول البيرغر، حيث ذكرت الدراسة الحديثة أن "سندويشة البيرغر تسبب الأزمة القلبية".

ويأتي هذا التحذير خاصة لمستهلكي اللحوم الحمراء بانتظام، إذ أن اللحوم الحمراء ترفع من معدل أمراض القلب التي تتسبب بزيادة في مستوى المواد الكيماوية أكثر 10 مرات من المعدلات الطبيعية.

وبحسب الدراسة الطبية، فإن المركبات العضوية المعروفة اختصارا بـ"تي أم إيه أو" الذي يصنف ضمن فئة الأكاسيد الأمينية الذي يفرز في الأمعاء أثناء عملية الهضم، قد ارتبطت المستويات المرتفعة منها بزيادة خطر الإصابة بنوبات قلبية أو جلطات، وكذلك بالوفاة المبكرة.

وكشفت الدراسة الطبية، أن هذا المركب العضوي يزداد فوق المعدل الطبيعي 3 مرات بين أعضاء عينة الدراسة الذين أخضعوا لتناول وجبات تحتوي على اللحوم الحمراء لمدة شهر.

وأظهرت الدراسة أن التوقف عن تناول اللحوم الحمراء أظهر تراجعاً في معدلات هذا المركب العضوي، وأبعد خطر الإصابة بأمراض القلب خلال أسابيع قليلة.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية أمراض القلب الأوروبية، واعتمدت على تحليل عينات الدم والبول لعينة الدراسة المؤلفة من 113 شخصاً.

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