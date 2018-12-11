بعيداً عن اللحوم.. 5 أطعمة نباتية ستمدّك بالبروتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا يستقيم نشاط الجسم بدون البروتين، الذي يعتبرُ مهماً جداً للنظام الغذائي والصحي المتوازن. وفيما خصّ مصادره، فإنّ اللحوم تعتبرُ أولها، وعلى رأسها الأسماك. إلاّ أن ما لا يعرفه البعض هو أنه يمكنك الحصول على البروتين من أطعمة نباتية، وإليك أبرزها:

1- الفاصولياء السوداء

يحتوي كوبٌ واحدٌ منها فقط على 15 غ من البروتين، كما أنها مصدر أساسي للألياف والفيتامينات والمعادن.

2- العدس

يوفر كوب واحد من العدس قرابة 18 غ من البروتين، ويعتبر من أهم الأطعمة التي تمدّ الجسم بالكثير من الفيتامينات.

3 - فول الصويا

غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات. يحتوي كوب واحد من فول الصويا على 31 غ من البروتين. فإذا كنت تريدُ الحصول على البروتين من لحم الديك الرومي، فعليك تناول 4 أوقيات للحصول على الكمية نفسها من فول الصويا.

4- الكينوا

يعتبر "ملك" الحبوب الغنية بالبروتين. نصف كوب فقط من الكينوا المطبوخة يمدّك بـ4 غرامات من البروتين.

5- السبانخ

كوب واحد من السبانخ يوفر للجسم 5 غرامات من البروتين. فهو مصدر أساسي لحمض الفوليك ويغذي الخلايا الإنجابية ويحميها.

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