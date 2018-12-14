4 أطعمة احذر غسلها بالماء تجنباً للأمراض (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل تناولنا الفواكه والخضار، فإنّنا نعمدُ إلى غسلها وتنظيفها بالماء بغية إزالة البكتيريا عنها. إلاّ أنّ هناك العديد من المأكولات الأخرى التي نقوم بغسلها، فيما يؤكد الخبراء أن هذا الامرَ ضارٌ جداً. فتنظيف هذه المأكولات بالماء قد يسبب التسمم وينشر البكتيريا.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن مجموعة من الخبراء، تقريراً يورد عدداً من أنواع الأطعمة التي ينصح بعدم غسلها بالماء وطهيها مباشرة، وهي على النحو التالي:

- الفطر: كونه رطب بطبيعته ويتمصّ الماء أيضاً، فإن غسله سيتيح له امتصاص كميات كبيرة من الماء. لذا يجب الاكتفاء بمسحه بمنشفة ورقية جافة والتخلص من أي أوساخ عالقة به، وذلك لسرعة تلف هذا النوع من الخضراوات.

- السلطة الجاهزة: لا تبادر إلى غسل السلطة الجاهزة، لأنها تكون مغسولة بشكل جيد ومعقمة.

- البيض: يكون البيض مغسولاً في المزرعة، كما أنه محمي بقشرة لا يمكن أن تنفذ منها البكتريا إلى الداخل، وإن علقت أي شوائب بها فيجب مسحها بمنديل ورقي.

- الدجاج: أكّد الخبراء أن غسل الدجاج قبل طبخه يزيد من خطر التسمم الغذائي. ويحذر الخبراء من غسل الدجاج في حوض المطبخ، إذ إن ذلك من شأنه أن يعزز فرص الإصابة بالأمراض.

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