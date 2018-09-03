هل يصبح البيض في خبر كان؟ إكتشف بدائله النباتية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

هناك أشخاص لا يعجبهم "مذاق البيض" أو ربما يسبب لهم متاعب صحية، ومن المثير للدهشة أن هناك بعض من يقاطع تناول البيض تضامنا مع الدواجن، التي تكدسها الشركات والمزارع الكبرى في أقفاص ومساحات ضيقة وظروف بائسة للغاية، أما السبب الثالث فدعاة البيئة يرون أن تناول البيض يعد مساهمة مباشرة في كارثة بيئية، حيث يقدر العلماء البصمة الكربونية لـ12 بيضة بنحو 3 كغ من ثاني أكسيد الكربون، أو حوالي نصف كيلوغرام لكل وجبة من بيضتين. وإذا تناول الشخص بيضتين يومياً لمدة عام، فيسهم بحوالي 185 كغ من غاز ثاني أكسيد الكربون في التلوث الكربوني سنويا، فما هو البديل؟

مخفوق الـTofu

ظهر منذ عدة سنوات بديل للبيض، وهو مخفوق الـTofu، وهو بديل نباتي وأحد منتجات الصويا التي ربما لا يحب البعض مذاقها، أو ربما يكون مخفوق البيض الطبيعي أقل تكلفة وأيسر في الحصول عليه وتجهيزه وما إلى ذلك من أسباب..

مخفوق اللوبيا بالكركم

لم يتوقف العلماء عن البحث عن بدائل للبيض، مثلما هو الحال مع اللحوم الحمراء والسكر بأنواعه المختلفة والألبان إلى آخر القائمة الطويلة من الأطعمة التي تم إنتاج عدة بدائل لها. تم الإعلان مؤخرا عن نجاح تجارب علمية لإنتاج بديل نباتي للبيض قائم على مستخلصات من اللوبياء مع بعض الكركم، ويوفر المستحضر السائل من البيض النباتي الجديد عناصر غذائية مهمة مثل البروتين من اللوبيا كما يضفي لونا أصفر من الكركم، علاوة على فوائد الكركم المتعددة، كذلك يخلو تماما من الصويا ولا يعتمد على البيض الطبيعي..

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