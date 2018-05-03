8 فوائد مذهلة للبيض.. هل تعرفها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

جميعنا يعلم أن البيض أحد أهمّ الأطعمة التي يتناولها الإنسان طيلة حياته، حيث يحتاج كلّ منا و في مختلف مراحله العمرية إلى غذاء متكامل، و لعلّ البيض يعتبر جزءاً رئيسيّاً وأساسيّاً من هذا الغذاء، لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة التي تحافظ على صحة الجسم، خاصة عند تناوله خلال وجبة الفطور.

ووجدت دراسة حديثة أن الفطور الذي يحتوي على البيض يفيد في تقليل النهم والاحتياج للسكريات والأطعمة الدهنية، وذلك مقارنةً بالفطور الذي يعتمد على الحبوب.

وهنالك 8 حقائق مذهلة عن البيض قد لا تعرفها، ومنها:

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1- الصفار يساعد في نمو المخ:

يحتوي صفار البيض على فيتامين "B" المركب المسمى "Choline"، الذي يقلل الالتهابات ويحسن الوظائف العصبية. كما أن الـ"Choline" يساعد في نمو وتطور المخ، ولهذا ينصح السيدات الحوامل بتناول البيض من وقت لآخر. كما أنه يزيد من عملية إفراز هرمونات السعادة "سيروتونين" و"دوبامين".

2- البيض أفضل غذاء بروتيني:

يحتوي البيض على أجود أنواع البروتين بين محتلف الأغذية، وذلك لأن الجسم يمتص البروتين الموجود فيه كاملاً, كما أن البيض يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين "A" وفيتامين "B12" وفيتامين "D" وفولات وفوسفور. وبيضة واحدة مسلوقة جيداً تحتوي على 6 غرامات من البروتين، حيث تمد السيدات بـ14% من احتياجاتهم اليومية من البروتين، وتمد الرجال بـ11% من احتياجاتهم اليومية من البروتين.

3- التحكم بالوزن:

إن إضافة البيض للنظام الغذائي يساعد في السيطرة على وزن الجسم، وذلك لأن البروتين يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء طول اليوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية. فبيضة واحدة كبيرة تحتوي على 70 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها مصدرا ممتازا للبروتين بسعرات حرارية قليلة، لذا فهو خيار جيد لمن يتبع أنظمة غذائية لخفض الوزن.

4- البيض مثالي للياقة البدنية:

إن تناول البيض بعد إجراء التمرينات الرياضية يعتبر مثالياً، وذلك لأنه يوفر كمية البروتين المطلوبة لإعادة بناء وإصلاح خلايا العضلات. لذلك يجب إدراج البيض في النظام الغائي اليومي للرياضيين، خاصة إذا تم تناوله مسلوقاً جيداً مع الفواكه.

5- البيض مصدر رائع لفيتامين "D":

يعتبر البيض مصدرا ممتازا لفيتامين "D"، وهو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على ذلك الفيتامين، حيث أن صفار بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 41 وحدة دولية من فيتامين "D"، وهو ما يغطي حاجتك اليومية.

6- لون البيض لا يهم:

إن لون قشرة البيض لا يؤثر على فوائدها وقيمتها الغذائية, عكس ما يعتقد الكثيرون، فمن الشائع أن البيض الذي تكون قشرته بنية اللون يكون أكثر فائدة من البيض ذو القشرة البيضاء، إلا أن ذلك غير صحيح .

7- الطازج منه هو الأفضل:

ينضج البيض سريعاً في درجة حرارة الغرفة، لذا لا تتركه لمدة طويلة وحاول تناوله وهو طازج.

8- البيض يحتوي على دهون:

إن البيضة الكبيرة تحتوي على 1.5 غرام من الدهون المشبعة، و1 غرام من الدهون غير المشبعة المتعددة، و1.8 غرام من الدهون غير المشبعة الأحادية. بعض أنواع البيض تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3، إذا تمت تغذية الدجاج على بذور الكتان.

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