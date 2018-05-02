تقنية نفرتيتي وتقنية تكساس لنحت الرقبة والذقن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

مع تطور تقنيات التجميل بشكل هائل أصبحت هناك خيارات كثيرة لتجميل الوجه و تأتي تقنية نفرتيتي وتقنية تكساس من الحلول التجميلية الحديثة لنحت الرقبة والذقن

في شد الذقن والرقبة والقضاء على آثار الشيخوخة المتمثّلة في ترهّل الجلد وعلامات التجاعيد والانكماشات وخطوط الرقبة الظاهرة.

ويتم تطبيقها من خلال حقن البوتوكس في العضلات المنقبضة بهدف إرخائها وتنعيمها وجعلها تبدو بحجم أصغر، مما يعطي الفك مظهراً أدق وأنحف.

كما تستخدم أيضاً لإرخاء الشد الحاصل في بعض عضلات الرقبة ومنحها مظهراً جميلاً ومتناسقاً.

وقد يتم عمل حقن بوتوكس لعضلة الفك لتصغيرها إن كانت متضخّمة (خصوصاً لدى أصحاب العرق الآسيوي) وعند تصغير الفك يظهر الفك محدّداً ومتناسقاً بشكل أكبر.

وتعمل تقنية تكساس بشكل أساسي على تعريض الفك ومنح الوجه شكلاً مستديراً، مما يزيد من جمال إطلالة المرأة ويبرز ملامح وجهها بشكلٍ متناسق.

يتم تطبيقها من خلال استخدام مزدوج لحقن التعبئة (الفيلر) وبأماكن مختلفة في منطقة الفك وأسفل الخد لتحديد خط الفك السفلي.

بدايةً، يقوم الطبيب بتحديد المناطق التي سيتم حقنها والجرعة التي تحتاج إليها السيدة، والتي تختلف من حالة لأخرى. يتم تخدير المنطقة المراد علاجها باستخدام كريم مخدّر، ثم يقوم طبيب التجميل بحقن الفيلر في النقاط المحدّدة وفي عضلات الفكّين.

عادة ما يتم الحقن في خطي جانبي الفك (الصدغ) حيث أن ملء تلك المناطق بمادة الفيلر يمنح الوجه الاستدارة وبالتالي يبدو الفك وجانبا الوجه أعرض نسبياً مما هم عليه في الطبيعة.

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