​​​​​​​أسباب الام مفصل الفخذ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

يعد مفصل الفخذ أحد أقوى المفاصل في جسم الإنسان، كما أنه يعتبر من أكثر المفاصل حماية في الجسم، وتؤدي حدوث الالتهابات في هذا المفصل إلى الشعور بألم في منطقة الحوض والمنطقة أسفل الظهر، كما أن الشخص المصاب بمشاكل في المفصل قد يواجه صعوبات والالام أثناء المشي

يعد مفصل الفخذ أحد أقوى المفاصل في جسم الإنسان، كما أنه يعتبر من أكثر المفاصل حماية في الجسم، وتؤدي حدوث الالتهابات في هذا المفصل إلى الشعور بألم في منطقة الحوض والمنطقة أسفل الظهر، كما أن الشخص المصاب بمشاكل في المفصل قد يواجه صعوبات والالام أثناء مشيه

وهناك بعض الأسباب الشائعة لألم مفصل الفخذ :

خشونة والتهاب المفاصل من بين الأسباب الأكثر شيوعاً للألم فى مفصل الفخذ.

التهاب فى المخدة الزلالية فوق عظمة الفخذ

التهاب فى الأربطة أو أوتار العضلات التى تحيط بالفخذ

تآكل غضاريف المفصل وهى حالة تحدث عندما يقل تدفق الدم إلى منطقة المفصل.

بعض آلام الفخذ يمكن أن تكون بسبب مشاكل فى الظهر أو العمود الفقرى.

ضعف ووهن العضلات:

يحتاج الجسم إلى عضلات قوية في منطقة البطن والظهر لدعم حركته وتسهيلها، لذا فإن أي ضعف يصيب عضلات تلك المنطقة قد يولد ألماً في الحوض.

الصدمة والحوادث المؤسفة:

من الممكن أن تتسبب حادثة ما (مثل الوقوع أو حوادث السيارات)، بإلحاق ضرر بعظام الحوض، ما قد يتسبب بجعل المنطقة لينة بعض الشيء الأمر الذي يترافق مع الام في الحوض وأحياناً أسفل الظهر.

اعتلال وظيفي في مفصل العجز الحرقفي

وهذا المفصل هو الذي يربط بين الحوض وأسفل العمود الفقري، قد يتسبب التهاب أو ضرر ما (مثل كسر أو شعر) في المفصل العجزي الحرقفي بألم في مناطق أسفل الظهر والبطن، وينشأ هذا الضرر غالباً عن:

التهاب المفاصل.

التقدم في العمر.

الرياضة، مثل الجري البطيء.

وفي هذا النوع من الإصابات، يبدأ الألم عادة بالانتشار من جانب واحد من منطقتي أسفل الظهر والمؤخرة. وغالباً يشعر المصاب هنا بخدر أو نوع من التنميل أو وهن عام في القدم، وقد تزداد الأعراض سوءاً عند الجلوس أو النوم أو صعود ونزول الدرج.

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